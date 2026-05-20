أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الأخيرة .. شهدت أسعار السجائر في مصر اليوم اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والتجار، بعدما تصدرت قوائم البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الزيادات الجديدة التي أقرتها شركات التبغ العاملة في السوق المصري، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، ضمن تطبيق تعديلات الشرائح الضريبية الجديدة، وهو ما دفع المستهلكين إلى البحث عن الأسعار الرسمية المعتمدة لتجنب أي زيادات غير قانونية داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

وتزامن ارتفاع معدلات البحث مع إعلان شركات السجائر الكبرى تحديث قوائم الأسعار الرسمية لعدد من العلامات التجارية الأكثر تداولًا وانتشارًا داخل السوق المحلي، سواء السجائر الأجنبية أو الشعبية، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن، وسط متابعة مستمرة من التجار والمستهلكين لمعرفة أحدث الأسعار المعتمدة رسميًا خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في مصر 2026

أعلنت Philip Morris International عبر فرعها في مصر تحديث أسعار عدد من منتجاتها المتداولة بالسوق المحلي، والتي تضم علامات تجارية تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، من بينها ميريت ومارلبورو وإل أند إم، إلى جانب منتجات التبغ المسخن المختلفة.

وأكدت الشركة أن تحديث الأسعار يأتي في إطار توحيد سعر البيع الرسمي داخل منافذ التوزيع والتجزئة، مع تقليل الفجوات السعرية التي قد تظهر بين المناطق المختلفة، بما يسهم في ضبط الأسواق والحد من أي تلاعب في الأسعار.

أسعار سجائر فيليب موريس اليوم 2026

جاءت أسعار السجائر التقليدية وفق القائمة الرسمية الجديدة المعلنة من الشركة على النحو الآتي:

سجائر ميريت بجميع أنواعها: 111 جنيهًا للعبوة.

سجائر مارلبورو بجميع أنواعها: 102 جنيه.

مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا.

سجائر إل أند إم: 82 جنيهًا للعبوة.

أسعار التبغ المسخن اليوم في مصر

شملت القائمة الجديدة كذلك تحديث أسعار منتجات التبغ المسخن، والتي شهدت اهتمامًا متزايدًا داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

عبوة TEREA: بسعر 82 جنيهًا.

TEREA Capsules: بسعر 87 جنيهًا.

HEETS: بسعر 69 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية في مصر بعد الزيادة الجديدة

وفي السياق ذاته، أعلنت Eastern Company تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر الشعبية الأكثر انتشارًا داخل السوق المحلي، بمتوسط زيادة بلغ نحو 4 جنيهات للعبوة الواحدة، ضمن مراجعات دورية مرتبطة بتكاليف الإنتاج والتشغيل.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الأسعار ارتفعت من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا للعبوة، في إطار خطة تهدف إلى استمرار توفير المنتجات بصورة منتظمة داخل الأسواق، مع الحفاظ على استقرار عمليات التوزيع ومواجهة أي نقص محتمل في المعروض.

قائمة أسعار السجائر الشرقية للدخان 2026

جاءت الأسعار الرسمية الجديدة لأبرز أصناف السجائر الشعبية المتداولة في الأسواق المصرية على النحو الآتي:

كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.

بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا.

مونديال بجميع أنواعه: 48 جنيهًا.

كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.

ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

زيادة أسعار السجائر في مصر ترفع معدلات البحث

ساهمت الزيادات الجديدة في أسعار السجائر في رفع معدلات البحث عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع حرص المستهلكين على متابعة الأسعار الرسمية المعلنة بشكل يومي، لتجنب شراء المنتجات بأسعار أعلى من المحددة رسميًا داخل بعض منافذ البيع.

كما يترقب السوق المصري أي تحديثات جديدة قد تصدر خلال الفترة المقبلة بشأن أسعار السجائر ومنتجات التبغ المختلفة، في ظل التغيرات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والضرائب، إضافة إلى متابعة حركة العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.