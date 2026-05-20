قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روح نادي لا يموت.. شبانة يعلق على تتويج الزمالك بالدوري الممتاز
بعد حسم الدوري .. أول تعليق طريف من محمد هنيدي لجماهير الزمالك
الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة
هدفنا تطوير مهارات الطلبة من سن 6 سنوات.. «ريانة برناوي» رائدة الفضاء السعودية تكشف الشروط |فيديو
أيمن الرمادي يهنئ الزمالك بعد التتويج: موسم يُدرّس في العطاء والتفاني والوفاء
ترامب: لن نخفف العقوبات المفروضة على إيران حتى يتم توقيع اتفاق
رائدة الفضاء السعودية: إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «الفضاء مداك» بمشاركة طلاب من العالم العربي|فيديو
آخر تحديث لعيار 18 في الصاغة.. اعرف وصل كام
أستون فيلا يكتسح فرايبورج بثلاثية ويتوج بطلا للدوري الأوروبي
عدالة السماء نزلت على الغلابة.. أول تعليق من عمرو أديب بعد تتويج الزمالك بالدوري
أبو العينين يهنئ الزمالك بالدوري.. ويوجه التحية لجماهير الكرة المصرية التي أشعلت المنافسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية
أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الأخيرة .. شهدت أسعار السجائر في مصر اليوم اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والتجار، بعدما تصدرت قوائم البحث على الإنترنت خلال الساعات الماضية، عقب إعلان الزيادات الجديدة التي أقرتها شركات التبغ العاملة في السوق المصري، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، ضمن تطبيق تعديلات الشرائح الضريبية الجديدة، وهو ما دفع المستهلكين إلى البحث عن الأسعار الرسمية المعتمدة لتجنب أي زيادات غير قانونية داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

وتزامن ارتفاع معدلات البحث مع إعلان شركات السجائر الكبرى تحديث قوائم الأسعار الرسمية لعدد من العلامات التجارية الأكثر تداولًا وانتشارًا داخل السوق المحلي، سواء السجائر الأجنبية أو الشعبية، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن، وسط متابعة مستمرة من التجار والمستهلكين لمعرفة أحدث الأسعار المعتمدة رسميًا خلال الفترة الحالية.

واقرأ أيضًا:

اسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في مصر 2026

أعلنت Philip Morris International عبر فرعها في مصر تحديث أسعار عدد من منتجاتها المتداولة بالسوق المحلي، والتي تضم علامات تجارية تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، من بينها ميريت ومارلبورو وإل أند إم، إلى جانب منتجات التبغ المسخن المختلفة.

وأكدت الشركة أن تحديث الأسعار يأتي في إطار توحيد سعر البيع الرسمي داخل منافذ التوزيع والتجزئة، مع تقليل الفجوات السعرية التي قد تظهر بين المناطق المختلفة، بما يسهم في ضبط الأسواق والحد من أي تلاعب في الأسعار.

أسعار سجائر فيليب موريس اليوم 2026

جاءت أسعار السجائر التقليدية وفق القائمة الرسمية الجديدة المعلنة من الشركة على النحو الآتي:

  • سجائر ميريت بجميع أنواعها: 111 جنيهًا للعبوة.
  • سجائر مارلبورو بجميع أنواعها: 102 جنيه.
  • مارلبورو كرافتد: 79 جنيهًا.
  • سجائر إل أند إم: 82 جنيهًا للعبوة.
أسعار السجائر

أسعار التبغ المسخن اليوم في مصر

شملت القائمة الجديدة كذلك تحديث أسعار منتجات التبغ المسخن، والتي شهدت اهتمامًا متزايدًا داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة، وجاءت الأسعار الرسمية كالتالي:

  • عبوة TEREA: بسعر 82 جنيهًا.
  • TEREA Capsules: بسعر 87 جنيهًا.
  • HEETS: بسعر 69 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية في مصر بعد الزيادة الجديدة

وفي السياق ذاته، أعلنت Eastern Company تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر الشعبية الأكثر انتشارًا داخل السوق المحلي، بمتوسط زيادة بلغ نحو 4 جنيهات للعبوة الواحدة، ضمن مراجعات دورية مرتبطة بتكاليف الإنتاج والتشغيل.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن الأسعار ارتفعت من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا للعبوة، في إطار خطة تهدف إلى استمرار توفير المنتجات بصورة منتظمة داخل الأسواق، مع الحفاظ على استقرار عمليات التوزيع ومواجهة أي نقص محتمل في المعروض.

أسعار السجائر الجديدة

قائمة أسعار السجائر الشرقية للدخان 2026

جاءت الأسعار الرسمية الجديدة لأبرز أصناف السجائر الشعبية المتداولة في الأسواق المصرية على النحو الآتي:

  • كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.
  • كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا.
  • كليوباترا بوكس: 48 جنيهًا.
  • بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا.
  • مونديال بجميع أنواعه: 48 جنيهًا.
  • كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا.
  • ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.
رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة في الطوابع الضريبية

زيادة أسعار السجائر في مصر ترفع معدلات البحث

ساهمت الزيادات الجديدة في أسعار السجائر في رفع معدلات البحث عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع حرص المستهلكين على متابعة الأسعار الرسمية المعلنة بشكل يومي، لتجنب شراء المنتجات بأسعار أعلى من المحددة رسميًا داخل بعض منافذ البيع.

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

كما يترقب السوق المصري أي تحديثات جديدة قد تصدر خلال الفترة المقبلة بشأن أسعار السجائر ومنتجات التبغ المختلفة، في ظل التغيرات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والضرائب، إضافة إلى متابعة حركة العرض والطلب داخل الأسواق المحلية.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر في مصر 2026 أسعار سجائر فيليب موريس أسعار السجائر الشرقية للدخان أسعار المارلبورو اليوم أسعار كليوباترا 2026 أسعار السجائر بعد الزيادة أسعار التبغ المسخن اليوم أسعار HEETS وTEREA أسعار السجائر الرسمية في مصر زيادة أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر الأجنبية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

عبد الحليم علي

عبد الحليم علي: بطولة لن ينساها التاريخ لنادي الزمالك

عدي الدباغ

الدباغ: الجمهور ساندنا وموسم صعب وتخطينا الخروج من الكونفدرالية

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد: دعم الجماهير علامة فارقة واستطعنا بفضل المشجعين

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان
يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان
يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

بقيادة مصر والمغرب.. مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا ترتفع 525%

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد