أيمن الرمادي يهنئ الزمالك بعد التتويج: موسم يُدرّس في العطاء والتفاني والوفاء

حرص أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على تهنئة جماهير الزمالك بعد التتويج، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فوز الزمالك بالدوري

وقال الرمادي: “ألف ألف مليون مبروك لكل زملكاوي، ألف مليون مبروك للجمهور أولًا، وألف مليون مبروك للاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري ومجلس الإدارة”.

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي أن الموسم الحالي يُعد “موسمًا للفخر”، مؤكدًا أنه لابد أن يُدرّس في العطاء والتفاني والوفاء، مشيرًا إلى أن ما حدث أثبت أن “الذهب لا يصدأ”.

واختتم أيمن الرمادي رسالته بكلمات معبرة عن فرحة جماهير الزمالك، قائلًا: “مهما بكاني بيجيلي أنا وقت أكيد وبفرح معاه من تاني”، قبل أن يوجه تهنئته مجددًا لجماهير القلعة البيضاء، مختتمًا حديثه بعبارة: “والله المستعان”.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما شهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”.

بينما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.