أبو العينين يهنئ الزمالك بالدوري.. ويوجه التحية لجماهير الكرة المصرية التي أشعلت المنافسة

هنأ النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا، نادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه، بمناسبة التتويج بلقب الدوري المصري موسم 2026.

وقال محمد أبو العينين عبر حسابه علي فيسبوك: “أهنئ نادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه على الفوز بالدوري المصري 2026”.

وأضاف: “بطولة قوية تنافست فيها الأندية المصرية بروح رياضية وشرف ونزاهة حتى اللحظات الأخيرة، وأسعدت جماهير الكرة، وأعطت مثالًا للروح الرياضية والتنافس الحقيقي والقوي بين الفرق المصرية”.

وتابع: “تحية كبيرة لجماهير الكرة المصرية التي أشعلت المنافسة وملأت المدرجات وأمتعتنا بحضورها، وجسدت عودة الروح لقوة البطولات المصرية”.

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تصريحاته قائلًا: “كل التوفيق للفرق والمنتخبات المصرية في المسابقات القارية والدولية”.