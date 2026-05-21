قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بكين.. شراكة استراتيجية غير مسبوقة ورؤية مشتركة لإعادة صياغة النظام الدولي
الدوري كسب فريق نغش.. مصطفى غريب يرقص احتفالاً بالزمالك
أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي
دعا لتشديد العقوبات عليه.. سانشيز يصعّد ضد بن غفير بعد إهانته أسطول غزة
بدموعي يازمالك مبروك.. تتويج الأبيض يصنع البهجة للفنان صلاح عبدالله
حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما
هديتنا للجماهير.. ماذا قال محمد السيد عن تتويج الزمالك بالدوري؟
أدان اعتداءات إيران.. المستشار الألماني يجدد تضامن بلاده المطلق مع الإمارات
حكاية عزيمة وإيمان.. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالدوري
المعلم وسط عائلته.. كيف احتفل حسن شحاتة بتتويج الزمالك بلقب الدوري؟
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى؟.. در الإفتاء تحسم الجدل
قبل اجتماع السياسيات النقدية.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأصعب في تاريخ النادي.. ممدوح عباس يعلق على تتويج الزمالك بالدوري

ممدوح عباس
ممدوح عباس
رباب الهواري

أكد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، أن تتويج الفريق بلقب الدوري المصري لموسم 2025-2026 يُعد من أصعب البطولات التي حققها النادي عبر تاريخه، مشددًا على أن الفريق نجح في تجاوز أزمات وضغوط كبيرة طوال الموسم حتى تمكن من حصد اللقب.

ونجح الزمالك في إنهاء الموسم متصدرًا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ويحصد لقب الدوري المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

إشادة بالصمت والعمل داخل الزمالك

وقال ممدوح عباس خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “كورة كل يوم” إن الزمالك أثبت قدرته على تحقيق البطولات رغم كل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن النادي تعلم العمل بهدوء بعيدًا عن الضجيج، مع الاعتماد على التخطيط والتركيز داخل الملعب.

وأضاف أن الفريق واجه تحديات كثيرة هذا الموسم، لكنه أظهر شخصية قوية وروحًا قتالية ساهمت في التتويج بالبطولة الأغلى محليًا.

دعم لمعتمد جمال ومجلس الإدارة

وحرص عباس على توجيه الإشادة إلى معتمد جمال، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة وكان له دور مهم في قيادة الفريق خلال الفترات الصعبة التي مر بها النادي.

كما أشاد بمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، موضحًا أنهم تحملوا ضغوطًا هائلة طوال الموسم، مضيفًا أن علامات الإرهاق كانت واضحة على حسين لبيب أثناء مراسم التتويج بسبب حجم المسؤولية التي عاشها طوال الفترة الماضية.

تحية لجماهير الزمالك ومحمد أبو العينين

وأكد عباس أن جماهير الزمالك لعبت دورًا كبيرًا في دعم الفريق، خاصة في ظل ما وصفه بالحرب الإعلامية التي تعرض لها النادي قبل حسم اللقب.

كما خص اللاعب محمد شحاتة بإشادة خاصة، مؤكدًا أنه يتمتع بأخلاق عالية وسيكون أحد قادة الزمالك في المستقبل.

وفي ختام تصريحاته، وجه الشكر إلى النائب محمد أبو العينين بعد استجابته السريعة لتوفير 15 ألف تذكرة لجماهير الزمالك لمباراة التتويج، رغم عدم حصول الجماهير عليها لاحقًا لأسباب وصفها بالوهمية.

ممدوح عباس اخبار الرياضة دوري نايل اخبار الزمالك الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

أرشيفية

عاصفة دبلوماسية عالمية تهز إسرائيل بعد فيديو بن جفير مع ناشطي أسطول الصمود

أيمن الصفدي ومايكل مارتن

​تنسيق أردني أيرلندي لوقف التصعيد في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

بالصور

ألفا روميو 33 سترادالي تحتفي بتسليمات تاريخية عبر قارتين

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

بخصر منحوت.. بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان يخطف الأنظار

بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد