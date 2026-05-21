الأصعب في تاريخ النادي.. ممدوح عباس يعلق على تتويج الزمالك بالدوري

أكد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، أن تتويج الفريق بلقب الدوري المصري لموسم 2025-2026 يُعد من أصعب البطولات التي حققها النادي عبر تاريخه، مشددًا على أن الفريق نجح في تجاوز أزمات وضغوط كبيرة طوال الموسم حتى تمكن من حصد اللقب.

ونجح الزمالك في إنهاء الموسم متصدرًا بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة ويحصد لقب الدوري المصري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

إشادة بالصمت والعمل داخل الزمالك

وقال ممدوح عباس خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “كورة كل يوم” إن الزمالك أثبت قدرته على تحقيق البطولات رغم كل الظروف الصعبة، مؤكدًا أن النادي تعلم العمل بهدوء بعيدًا عن الضجيج، مع الاعتماد على التخطيط والتركيز داخل الملعب.

وأضاف أن الفريق واجه تحديات كثيرة هذا الموسم، لكنه أظهر شخصية قوية وروحًا قتالية ساهمت في التتويج بالبطولة الأغلى محليًا.

دعم لمعتمد جمال ومجلس الإدارة

وحرص عباس على توجيه الإشادة إلى معتمد جمال، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة وكان له دور مهم في قيادة الفريق خلال الفترات الصعبة التي مر بها النادي.

كما أشاد بمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، موضحًا أنهم تحملوا ضغوطًا هائلة طوال الموسم، مضيفًا أن علامات الإرهاق كانت واضحة على حسين لبيب أثناء مراسم التتويج بسبب حجم المسؤولية التي عاشها طوال الفترة الماضية.

تحية لجماهير الزمالك ومحمد أبو العينين

وأكد عباس أن جماهير الزمالك لعبت دورًا كبيرًا في دعم الفريق، خاصة في ظل ما وصفه بالحرب الإعلامية التي تعرض لها النادي قبل حسم اللقب.

كما خص اللاعب محمد شحاتة بإشادة خاصة، مؤكدًا أنه يتمتع بأخلاق عالية وسيكون أحد قادة الزمالك في المستقبل.

وفي ختام تصريحاته، وجه الشكر إلى النائب محمد أبو العينين بعد استجابته السريعة لتوفير 15 ألف تذكرة لجماهير الزمالك لمباراة التتويج، رغم عدم حصول الجماهير عليها لاحقًا لأسباب وصفها بالوهمية.