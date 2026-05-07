أمير هشام: ممدوح عباس كان مجهز "شنطة فلوس" للاعبي الزمالك في لقاء القمة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك كان يستعد لصرف مكافآت مالية كبيرة للاعبين عقب لقاء الأهلي، في حالة تحقيق الانتصار فيها.

وقال أمير هشام عبر تصريحات إذاعيه: ممدوح عباس قام بتجهيز (شنطة فلوس) لصرف مكافآت للاعبين بعد لقاء القمة.

وأضاف: ممدوح عباس كان موجودًا في استاد القاهرة الدولي بصحبة أسرته، وكان سيصرف المكافأة فورًا بعد اللقاء لكن جاء انتصار الأهلي ليحرم لاعبي الزمالك من المكافآت.

وأشار إلى أن عباس قام بصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب في فريق السلة بعد الفوز ببطولة كأس مصر مؤخرًا، خصوصًا أن اللاعبين تحملوا الكثير خلال الموسم الحالي.