محمد أضا يكشف رد اتحاد الكرة على الزمالك بشأن طلب حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من طلب الزمالك استقدام حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا الختامية في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك بالفعل طلب حكام أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا الحاسمة في الدوري المصري الممتاز».

وأردف قائلًا: «اتحاد الكرة ردّ على الزمالك أنه لن يخاطب أي اتحاد أوروبي أو خارجي إلا إذا تم توفير مبلغ 70 ألف دولار».

وأشار أضا إلى أن نفس الأمر حدث حينما طلب الأهلي طاقم حكام أجانب لمباراتي بيراميدز والزمالك، حيث طلب وقتها اتحاد الكرة من الأهلي إرسال المبلغ المطلوب لاستقدام الحكام الأجانب.