شبانة يكشف سبب طلب الزمالك حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك طلب حكاماً أجانب لمباراته أمام سيراميكا كليوباترا بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن هذا الطلب لم يكن موجوداً في مباريات سابقة أمام الأهلي وبيراميدز.

الزمالك وسيراميكا

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه «نمبر وان» الذي يبث على قناة «cbc»: «الزمالك طلب حكام أجانب لمباراة سيراميكا، وفجأة ظهرت الفلوس وطلبوا حكاماً".

وتابع:" هو ما طلبش أمام الأهلي أو بيراميدز، وطلب سيراميكا تحديداً بسبب شائعة مساعدة الأهلي في الدوري والتعاطف معه، وممدوح عباس هو اللي هيدفع الفلوس».

وأضاف شبانة محذراً من خطورة الشائعات والأوهام: «أوهام بتكبر وتكبر وتصبح اتهامات، وتصبح بعد كده حقيقة، والناس بتتداول الأمور».