أحمد صالح: معتمد جمال مدرب مميز ويستحق التتويج مع الزمالك بالدوري والكونفدرالية

أكد، أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن معتمد جمال تحمل الكثير من الضغوط خلال الفترة الأخيرة، قائلًا، "مدرب الزمالك كِبر في السن".



قال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، هناك حالة جيدة داخل غرفة ملابس الزمالك، بطلها معتمد جمال، الذي تجمعه حالة إنسانية باللاعبين.



وأضاف، معتمد جمال مدرب مميز، ويستحق التتويج مع الزمالك بلقبي الدوري والكونفدرالية لما قدمه مع اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وتغزل لاعب الزمالك السابق في جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أنهم يقدمون إمتاع وإبداع في المدرجات، هم بمثابة الرقم واحد داخل المنظومة.

وأشاد، أحمد صالح، بما قدمه عبد الله السعيد، في مباراة سموحة مؤكدًا أنها الأفضل له خلال الفترة الماضية، ويستحق لقب الأفضل في المباراة.

وأتم ظهير الزمالك تصريحاته قائلًا، بيزيرا هو اللاعب السوبر، شارك لمدة 15 دقيقة فقط نجح خلالهم من مساعدة فريقه على تحقيق الفوز أمام سموحة.