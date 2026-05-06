سفير مصر في الجزائر: سنقدم تسهيلات كبيرة لجماهير مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أكد، عبد اللطيف اللايح، سفير مصر في دولة الجزائر، سعادته بتواجد بعثة الزمالك للمرة الثانية في أقل من شهر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

قال عبد اللطيف اللايح، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، حرصنا على استقبال بعثة فريق الكرة اليوم، وكذلك مسئولي اتحاد العاصمة الذين حرصوا على تذليل كافة العقبات أمام ممثل مصر في البطولة الأفريقية.

وكشف سفير مصر في الجزائر عن تواجد إعلامي كبير في استقبال فريق الزمالك، نظرًا لقيمته وشعبيته الكبيرة في الجزائر، وذلك قبل مواجهة اتحاد العاصمة.

وأضاف، يخوض الزمالك مرانه الأخير مساء الجمعة على ملعب 5 جويلية، والذي يستضيف مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة.

وأتم سفير مصر في الجزائر تصريحاته قائلًا، من المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري كبير، وهناك ترتيبات وتسهيلات كبيرة ستقدم للجماهير المصرية التي تنوي حضور المباراة، سواء من الجالية المتواجدة في الجزائر، أو من المجموعة التي ستحضر من مصر خصيصًا لحضور المباراة.