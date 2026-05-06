قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليابان تشارك بقوات قتالية في مناورات باليكاتان
أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل.. ومشروعات نقل حديثة بأسعار تنافسية
مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا
التموين: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد ضد الغلاء بالنوبارية
دفعت 40 جنيه اليوم تذكرة للمونوريل.. كامل الوزير: الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي
نتنياهو يكشف عن اتصال مرتقب مع ترامب.. تنسيق كامل بشأن إيران واستعداد لكل الاحتمالات
نتنياهو: استهداف قائد قوة الرضوان في الفصائل اللبنانية
طول الخط 56 كم.. أحمد موسى: تخفيضات تصل إلى 50% في اشتراكات المونوريل
أحمد موسى: الرئيسان السيسي وماكرون يشهدان افتتاح جامعة سنجور الدولية للتنمية.. السبت
الكشف عن موعد الإعلان للقوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026
مدبولي يطمئن المواطنين: لا أزمة في الأمن الغذائي.. وتقارير الاحتياطي الاستراتيجي على مكتبي يوميا
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الغربي أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفدائى.. مهاجم الزمالك يطارد ترتيب هدافى الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

سجل أحمد سيد زيزو هدفًا لصالح النادي الأهلي في شباك إنبي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وجاء هدف زيزو في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء من قبل حارس إنبي.

وبهذا الهدف رفع أحمد سيد زيزو رصيده إلى 5 أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



سجل ناصر ماهر هدف التعادل لفريق بيراميدز في شباك سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في البطولة.

هدف عدي الدباغ في مرمي سموحه

كما أحرز عدي الدباغ هدف فوز الزمالك في مرمى سموحة، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-0، ليصل إلى الهدف التاسع له هذا الموسم.

وعلى صعيد ترتيب الهدافين، يتصدر أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي قائمة هدافي الدوري المصري موسم 2025-2026 برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية.

ويأتي في المركز التالي محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي برصيد 9 أهداف، خلف الثنائي المتصدر مباشرة.


ترتيب هدافي الدوري المصري

وفي سياق المنافسة على لقب الهداف، جاءت القائمة كالتالي:

1- أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 10 أهداف
2- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 10 أهداف
3- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 9 أهداف
4- عدي الدباغ (الزمالك) – 9 أهداف
5- أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 8 أهداف
6- ناصر ماهر (بيراميدز) – 8 أهداف
7- صلاح محسن (المصري) – 7 أهداف
8- ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف
9- فيستون مايلي (بيراميدز) – 5 أهداف
10- أحمد سيد زيزو (الأهلي) – 5 أهداف


 

الزمالك عدي الدباغ الأهلي زيزو تريزيجيه الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

ترشيحاتنا

تامر أمين

تامر أمين عن جنازة هاني شاكر: جنازة الأمير كانت درسًا في الرقي والتحضر

معرض زهور الربيع

مسؤول جناح بمعرض زهور الربيع: السيدات أكثر إقبالا على شراء الزهور

معرض زهور الربيع

إشادات واسعة.. إقبال من السائحين على زيارة معرض زهور الربيع بالدقي

بالصور

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد