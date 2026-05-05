الأهلي يهزم إنبي بثلاثية نظيفة قبل الجولة الأخيرة من بطولة الدوري

حمزة شعيب

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على الزمالك بثلاثية نظيفة، ليؤكد جاهزيته في سباق المنافسة على اللقب.

سجل أهداف الأهلي كل من: حسين الشحات، وأحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي، ليحسم المارد الأحمر اللقاء لصالحه بثلاثية دون رد. وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 50 نقطة، فيما توقف رصيد إنبي عند 36 نقطة.

الشوط الأول

شهدت بداية المباراة انطلاقة هجومية مبكرة من فريق إنبي، قبل أن يفرض الأهلي سيطرته تدريجيًا على مجريات اللعب. ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7 بعد تمريرة من زيزو، راوغ على إثرها دفاع إنبي وأسكن الكرة الشباك.

نشط إنبي بعد الهدف وهدد مرمى مصطفى شوبير في أكثر من مناسبة، إلا أن الأهلي عاد للسيطرة، واحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 21 بعد عرقلة حسين الشحات، سجل منها أحمد سيد زيزو الهدف الثاني.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة في الدقيقة 25 وغادر الملعب، ليحل محمد هاني بدلًا منه. وقبل نهاية الشوط الأول، ألغى الحكم هدفًا لإنبي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي 2-0.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير مبكر بنزول ديانج بدلًا من حسين الشحات بسبب الإصابة. وواصل الفريق الأحمر سيطرته، قبل أن ينجح أشرف بن شرقي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47 مستغلًا خطأ دفاعيًا.

حاول إنبي العودة للمباراة عبر بعض الهجمات، لكن دفاع الأهلي تعامل معها بشكل منظم. وأجرى الجهاز الفني عدة تغييرات شملت نزول بن رمضان بدلًا من زيزو، ومروان عثمان أوتاكا بدلًا من بن شرقي.

وفي الدقائق الأخيرة، دفع الأهلي بعمر سيد معوض بدلًا من طاهر محمد طاهر، مع استمرار المحاولات من الجانبين دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا، أحمد رمضان بيكهام
خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات
خط الهجوم: أشرف بن شرقي

تشكيل إنبي

حراسة المرمى: بودي سمير
خط الدفاع: أحمد كالوشا، محمد شرقية، أحمد صبيحة، مروان داوود
خط الوسط: أحمد العجوز، زياد كمال، علي محمود
خط الهجوم: محمد حتحوت، حامد عبدالله، محمود كهربا

