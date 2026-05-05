الدردير لجماهير الزمالك: فرحوا الجمهور حرام عليكم

وجه إلاعلامي عمرو الدرديري رسالة للاعبي الزمالك بعد أحداث الشوط الاول للفريق و سموحه التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب،فى الجولةالسادسة للمرحلةالنهائية لحسم لقب الدوري الممتاز .

وكتب الدرديري عبر فيسبوك: فرحوا الجمهور حرام عليكم.

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراةسموحة والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب،فى الجولة السادسةللمرحلةالنهائية لحسم لقب الدوري الممتاز



شهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي

وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من إستقبال اي اهداف

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول ضغط هجومي من لاعبي الزمالك من أحل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.