تحفظ دفاعي من سموحة والزمالك بعد مرور 35 دقيقة

مرت أحداث 35 دقيقة من عمر مباراةسموحة والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب،فى الجولة السادسةللمرحلةالنهائية لحسم لقب الدوري الممتاز ومازال التعادل السلبي قائما.



وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي.

وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من استقبال أي أهداف.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح – محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي – عدي الدباغ.





بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع : هشام حافظ – محمددبش – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

خط الوسط : عمرو السيسي – أحمد فوزي - خالد الغندور – سمير فكري.

خط الهجوم : حسام أشرف – صامويل أمادي.