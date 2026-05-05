الأرقام ترجح كفة الزمالك.. وتحذيرات فنية قبل موقعة سموحة في الدوري

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نادي سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريق الأبيض من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب ضمن مرحلة الحسم بدوري نايل.

تاريخ يرجح كفة الزمالك

تشير الأرقام إلى تفوق واضح للزمالك في المواجهات المباشرة، حيث التقى الفريقان في 33 مباراة سابقة، حقق خلالها الزمالك 22 انتصارا مقابل 6 تعادلات و5 هزائم.

وسجل لاعبو الزمالك 45 هدفا بينما استقبلت شباكه 21 هدفا فيما انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز الأبيض بهدف دون رد وهو ما يعكس الأفضلية التاريخية للفارس الأبيض قبل لقاء الليلة.

تحذيرات خاصة من معتمد جمال

وفي اطار الاستعداد للمباراة، حرص المدير الفني معتمد جمال على توجيه تحذيرات واضحة لعدد من لاعبيه لتفادي الغيابات المؤثرة قبل الجولة الختامية من الدوري.

وحذر الجهاز الفني 6 لاعبين من الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة سموحة ما قد يتسبب في غيابهم عن اللقاء الحاسم أمام سيراميكا في ختام مرحلة التتويج.

قائمة المهددين بالإيقاف

تضم قائمة اللاعبين المهددين بالغياب كلًا من: خوان ألفينا بيزيرا وناصر منسي وأحمد فتوح ومحمود بنتايك ومحمود حمدي الونش ومحمد إبراهيم حيث يفصل كل لاعب منهم إنذار واحد فقط عن الإيقاف.

تعليمات حاسمة قبل موقعة الليلة

وشدد الجهاز الفني على ضرورة التحلي بالهدوء داخل الملعب وتجنب الالتحامات القوية أو الاعتراض على قرارات التحكيم، للحفاظ على جاهزية الفريق كاملة قبل المواجهة الأخيرة التي قد تحسم مصير لقب الدوري.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أهمية مباراة سموحة التي تمثل اختبارا حقيقيا للزمالك قبل الجولة الحاسمة في ظل اشتعال المنافسة على اللقب خلال المرحلة الحالية.