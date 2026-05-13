أحمد موسى: الجيش المصري أفشل مخططات الفتنة ويحمي الدولة من السقوط | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن ما تشهده المنطقة من أحداث وصراعات يبرز أهمية وجود الجيش المصري باعتباره الحصن الذي يحمي الدولة ويحافظ على استقرارها، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية تمثل “جيش الشعب” الذي يضم أبناء الوطن كافة.

وأكد “موسى” خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المُذاع عبر قناة “صدى البلد” الجيش المصري يعد من أقدم الجيوش في العالم، وإنه يتحمل مسؤولية وطنية ودستورية في حماية الدولة المصرية ومنع سقوطها، إلى جانب تأمين الحدود والحفاظ على الأرض والعرض.

محاولات مستمرة لإثارة الفتنة

وأضاف أن هناك محاولات مستمرة لإثارة الفتنة بين الشعب والجيش، سواء من جانب أعداء الخارج أو الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن تلك المحاولات فشلت بسبب قوة العلاقة بين المصريين وقواتهم المسلحة، ووعي الشعب بحجم التحديات التي تواجه الدولة.

الدرع الحامي للوطن

وشدد أحمد موسى على أن الجيش المصري سيظل الدرع الحامي للوطن، وأن الشعب المصري يقف دائمًا خلف مؤسساته الوطنية في مواجهة أي مخاطر أو مخططات تستهدف أمن واستقرار البلاد.