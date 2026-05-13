أحمد موسى: الجيش المصري حامي الدولة.. ومحاولات الوقيعة بينه وبين الشعب لن تنجح | فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الدولة والحفاظ على استقرارها، مشددًا على وعي الشعب المصري بطبيعة التحديات ومحاولات بث الفتنة بينه وبين جيشه.

حماية الأرض والعرض

وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجيش المصري يُعد من أقدم الجيوش في العالم، وهو جيش الشعب الذي يتحمل مسئولية حماية الأرض والعرض وضمان عدم المساس باستقرار الدولة.

الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة

وأضاف أن مصر شهدت على مدار فترات عديدة محاولات متكررة لإثارة الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة، مؤكدًا أن الشعب المصري يدرك جيدًا طبيعة هذه المحاولات ولا ينخدع بها.

وأشار إلى أن ما وصفها بمحاولات الوقيعة تأتي من أكثر من طرف، مؤكدًا أن الشعب المصري واعٍ تمامًا ويقف دائمًا خلف جيشه.

تضحيات أبطال القوات المسلحة

وتابع أن تضحيات أبطال القوات المسلحة تمثل نموذجًا فريدًا، حيث يواصلون أداء واجبهم في حماية البلاد والتصدي لأي تهديدات، مشددًا على أن هذه التضحيات ستظل مستمرة حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.