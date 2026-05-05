كشف الإعلامي خالد الغندور عن وصول طاقم تحكيم الزمالك وسموحة إلى الملعب رغم تعرضهم لحادث سير وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و كتب الغندور :وصول طاقم تحكيم الزمالك وسموحة إلى الملعب رغم تعرضهم لحادث سير بالتوفيق يارب.

تعرض له طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة أثناء توجههم لإدارة اللقاء.

وقع الحادث أثناء استقلال الحكام سيارة خاصة مملوكة لمحمد الشناوي، حكم تقنية الفيديو (VAR).

وكان برفقة الشناوي في السيارة محمد الغازي، حكم الساحة المكلف بإدارة المباراة، حيث كانا في طريقهما إلى مقر إقامة المباراة قبل وقوع الحادث..



وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة في السيارة، حيث تعرضت للاصطدام بشكل أدى إلى تهشمها، دون تسجيل أي إصابات بشرية بين أفراد الطاقم، وهو ما يعد جانبًا إيجابيًا في الواقعة.