قبل انطلاق مواجهة سموحة.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالدوري المصري

يدخل الزمالك الأمتار الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز وهو في وضعية مثالية لحسم اللقب، بعدما فرض نفسه على قمة جدول الترتيب، ليصبح الأقرب للتتويج في ظل تعدد السيناريوهات التي تصب في مصلحته.

الزمالك الأقرب للتتويج بالدوري

ويملك الزمالك أفضلية واضحة مقارنة بمنافسيه، حيث لا يرتبط مصيره بنتائج الآخرين بشكل مباشر، إذ يكفيه تحقيق العلامة الكاملة في المباراتين المتبقيتين لحسم اللقب رسميًا دون النظر لأي حسابات أخرى، وهو السيناريو الذي يمنحه التتويج برصيد 56 نقطة.

ولا تتوقف فرص الزمالك عند هذا الحد، بل يمتلك الفريق الأبيض سيناريوهات أخرى قد تحسم اللقب مبكرًا، إذ يمكنه التتويج قبل الجولة الأخيرة حال تحقيق الفوز في مباراته المقبلة، بالتزامن مع تعثر بيراميدز بالخسارة، وسقوط الأهلي في فخ التعادل أو الهزيمة، وهو ما يمنح الزمالك فارقًا يصعب تعويضه.

وفي حال تعادل الزمالك في إحدى المباراتين وفاز في الأخرى، سيرفع رصيده إلى 54 نقطة، ليظل بحاجة إلى تعثر بيراميدز في مباراة واحدة فقط من مواجهتيه المتبقيتين، وهو سيناريو لا يزال يمنح الأبيض الأفضلية.

ويعكس هذا الوضع قدرة الزمالك على التحكم في مصيره، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط مضاعف، خاصة أن أي تعثر قد يعيد المنافسة إلى نقطة الصفر، ويمنح المنافسين فرصة قلب الموازين في الجولات الأخيرة.

ومع اقتراب خط النهاية، تبدو جماهير الزمالك على موعد مع لحظات حاسمة، حيث يفصل الفريق انتصاران فقط عن استعادة اللقب، في موسم شهد صراعًا شرسًا حتى اللحظة الأخيرة، ليبقى السؤال: هل يحسم الأبيض الأمور سريعًا أم يؤجل الحسم للجولة الأخيرة؟

