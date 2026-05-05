صراع اللقب يشتعل.. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

تتجه الأنظار مساء اليوم، الثلاثاء، إلى منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تُقام ثلاث مواجهات قوية تحمل طابع الحسم في سباق اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، وسط تقارب كبير في النقاط بين فرق المقدمة.

الزمالك في مهمة استعادة التوازن أمام سموحة

يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتصحيح المسار بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متساويًا مع بيراميدز، ما يزيد من أهمية المواجهة في ظل اشتعال المنافسة على درع الدوري.

في المقابل، يبحث سموحة عن العودة للانتصارات بعد خسارته أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، ويأمل في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر.

الأهلي يصطدم بإنبي في استاد القاهرة

وفي مواجهة لا تقل أهمية، يستضيف الأهلي نظيره إنبي في الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة الضغط على القمة وتقليص الفارق مع المتصدر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب، خاصة مع تبقي جولات حاسمة في المسابقة.

أما إنبي، فيخوض اللقاء بطموحات تحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد الكبار، مستفيدًا من مستوياته الجيدة مؤخرًا، وقدرته على إحراج الفرق الكبرى.

بيراميدز يواجه سيراميكا في اختبار صعب

وفي المباراة الثالثة، يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس في تمام الثامنة مساءً، في مواجهة قوية يسعى خلالها بيراميدز لمواصلة المنافسة على الصدارة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة، متساويًا مع الزمالك، بينما يأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه بين الكبار.

صراع مشتعل على القمة

تشهد المرحلة الحالية من الدوري المصري صراعًا شرسًا بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي، في ظل تقارب النقاط، ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي لا يقبل إهدار النقاط.

ومع دخول البطولة مراحلها الحاسمة، تزداد الضغوط على الفرق المتنافسة، حيث قد تلعب التفاصيل الصغيرة دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، في واحدة من أكثر النسخ إثارة في السنوات الأخيرة.