تشيزني يحسم قراره.. البولندي يقرر البقاء مع برشلونة رغم الإغراءات

حسم فويتشيك تشيزني مستقبله بشكل نهائي، بعدما قرر الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده، رافضًا عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري الإسباني كان يضمن له المشاركة أساسيًا.

دور قد يتراجع.. لكن القرار ثابت

ورغم إدراكه لاحتمال تراجع دوره داخل الفريق، خاصة مع إمكانية تعاقد النادي مع أليكس ريميرو، فضّل الحارس البولندي البقاء داخل “كامب نو” والتركيز على الاستقرار الشخصي.

عودة من الاعتزال عبر برشلونة

وكان تشيزني قد أعلن اعتزاله في صيف 2024، قبل أن يعود للملاعب عبر بوابة برشلونة لتعويض غياب مارك أندريه تير شتيجن بسبب الإصابة، ليؤكد قيمته سريعًا داخل الفريق.

تمديد منتظر حتى 2027

ووفقًا لتقارير صحفية، يقترب النادي من تمديد عقده حتى يونيو 2027، تقديرًا لدوره داخل وخارج الملعب، خاصة في دعم العناصر الشابة.

ثقة فليك ودور قيادي

ويحظى تشيزني بثقة المدرب هانز فليك، الذي يعتمد عليه كعنصر خبرة داخل غرفة الملابس، حيث يساهم في توجيه الحراس الشباب مثل خوان جارسيا.

العائلة تحسم القرار

ولم تكن الأسباب رياضية فقط، إذ لعبت العوامل العائلية دورًا كبيرًا في قراره، مع استقرار أسرته في مدينة برشلونة، ما جعله يفضل البقاء حتى لو على حساب دقائق اللعب داخل الملعب.