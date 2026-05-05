برشلونة يترقب تفعيل الشراء.. لماذا يبدو حمزة عبد الكريم المهاجم المثالي لأسلوب هانزي فليك؟

خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الأضواء بقوة بعدما قاد فريق تحت 19 عاما في برشلونة لاكتساح مونت كارلو بنتيجة (9-0)، مسجلا "هاتريك" لافتا أكد به موهبته الاستثنائية وقدرته على الحسم داخل منطقة الجزاء.

هذا التألق المتواصل يقرب اللاعب من الاستمرار داخل النادي الكتالوني، مع اتجاه متزايد نحو تفعيل بند شراء عقده من الأهلي المصري.

ومن المنتظر أن يخوض صاحب الـ18 عامًا الموسم المقبل مع برشلونة أتلتيك (الفريق الثاني)، في محطة جديدة تقربه أكثر من أبواب الفريق الأول، حال واصل منحني التطور الذي يسير عليه بثبات.

في المقابل، ترى جماهير برشلونة وعدد من المتابعين، بينهم الصحفي الكتالوني خاومي ماركيت، أن خصائص حمزة الفنية والبدنية تجعله مناسبًا للغاية لأسلوب المدرب الألماني هانزي فليك، الذي يفضل المهاجم المتكامل القادر على أداء أدوار متعددة داخل الصندوق وخارجه.

تفوق واضح في الكرات الهوائية

اللافت في "الهاتريك" الأخير لحمزة أنه جاء جميعه بضربات رأسية متقنة، في مؤشر صريح على قوته في الألعاب الهوائية.

هذه الميزة تحديدا تعد من النقاط التي يفتقدها برشلونة في الفترة الأخيرة، ما يمنحه أفضلية كحل هجومي مختلف يضيف بعدا جديدا للمنظومة الهجومية.

قوة بدنية تحسم الصراعات الثنائية

يمتلك حمزة بنية جسدية قوية تساعده على التفوق في الالتحامات المباشرة مع المدافعين، والفوز بالكرات المشتركة، وهي سمة حاسمة لأي مهاجم يشغل مركز رأس الحربة الصريح (رقم 9)، خاصة في أسلوب لعب يعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة.

حس تهديفي واستغلال لأنصاف الفرص

أظهر اللاعب قدرة مميزة على التمركز المثالي والتعامل الذكي مع أنصاف الفرص، وهو ما يبحث عنه فليك دائمًا في مهاجمه الأساسي لاعب لا يحتاج إلى فرص كثيرة ليترجمها إلى أهداف.

تحركات ذكية داخل منطقة الجزاء

لا يقتصر دور حمزة على التسجيل فقط، بل يتميز بتحركات واعية داخل الصندوق، والقتال على الكرات الثانية، وخلق المساحات لزملائه، ما يجعله عنصرا فعالا في بناء الهجمة وليس مجرد محطة أخيرة لها.

الاستمرارية كلمة السر نحو الفريق الأول

كل المؤشرات تؤكد أن حمزة عبد الكريم يسير في الطريق الصحيح، لكن التحدي الحقيقي سيكون في الحفاظ على الاستمرارية بنفس النسق، واستثمار فرصة اللعب مع برشلونة أتلتيك لإثبات جدارته بالتصعيد إلى الفريق الأول، حيث قد يجد فيه هانزي فليك القطعة الهجومية التي كان يبحث عنها.