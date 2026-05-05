قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد
في هذا التوقيت.. اعرف موعد وصول جثمان هاني شاكر لمطار القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

برشلونة يترقب تفعيل الشراء.. لماذا يبدو حمزة عبد الكريم المهاجم المثالي لأسلوب هانزي فليك؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أمينة الدسوقي

خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الأضواء بقوة بعدما قاد فريق تحت 19 عاما في برشلونة لاكتساح مونت كارلو بنتيجة (9-0)، مسجلا "هاتريك" لافتا أكد به موهبته الاستثنائية وقدرته على الحسم داخل منطقة الجزاء. 

هذا التألق المتواصل يقرب اللاعب من الاستمرار داخل النادي الكتالوني، مع اتجاه متزايد نحو تفعيل بند شراء عقده من الأهلي المصري.

حمزة عبد الكريم

ومن المنتظر أن يخوض صاحب الـ18 عامًا الموسم المقبل مع برشلونة أتلتيك (الفريق الثاني)، في محطة جديدة تقربه أكثر من أبواب الفريق الأول، حال واصل منحني التطور الذي يسير عليه بثبات.

في المقابل، ترى جماهير برشلونة وعدد من المتابعين، بينهم الصحفي الكتالوني خاومي ماركيت، أن خصائص حمزة الفنية والبدنية تجعله مناسبًا للغاية لأسلوب المدرب الألماني هانزي فليك، الذي يفضل المهاجم المتكامل القادر على أداء أدوار متعددة داخل الصندوق وخارجه.

تفوق واضح في الكرات الهوائية

اللافت في "الهاتريك" الأخير لحمزة أنه جاء جميعه بضربات رأسية متقنة، في مؤشر صريح على قوته في الألعاب الهوائية.

 هذه الميزة تحديدا تعد من النقاط التي يفتقدها برشلونة في الفترة الأخيرة، ما يمنحه أفضلية كحل هجومي مختلف يضيف بعدا جديدا للمنظومة الهجومية.

قوة بدنية تحسم الصراعات الثنائية

يمتلك حمزة بنية جسدية قوية تساعده على التفوق في الالتحامات المباشرة مع المدافعين، والفوز بالكرات المشتركة، وهي سمة حاسمة لأي مهاجم يشغل مركز رأس الحربة الصريح (رقم 9)، خاصة في أسلوب لعب يعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة.

حس تهديفي واستغلال لأنصاف الفرص

أظهر اللاعب قدرة مميزة على التمركز المثالي والتعامل الذكي مع أنصاف الفرص، وهو ما يبحث عنه فليك دائمًا في مهاجمه الأساسي لاعب لا يحتاج إلى فرص كثيرة ليترجمها إلى أهداف.

تحركات ذكية داخل منطقة الجزاء

لا يقتصر دور حمزة على التسجيل فقط، بل يتميز بتحركات واعية داخل الصندوق، والقتال على الكرات الثانية، وخلق المساحات لزملائه، ما يجعله عنصرا فعالا في بناء الهجمة وليس مجرد محطة أخيرة لها.

الاستمرارية كلمة السر نحو الفريق الأول

كل المؤشرات تؤكد أن حمزة عبد الكريم يسير في الطريق الصحيح، لكن التحدي الحقيقي سيكون في الحفاظ على الاستمرارية بنفس النسق، واستثمار فرصة اللعب مع برشلونة أتلتيك لإثبات جدارته بالتصعيد إلى الفريق الأول، حيث قد يجد فيه هانزي فليك القطعة الهجومية التي كان يبحث عنها.

برشلونة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم حمزة عبد الكريم الهاتريك المهاجم حمزة عبد الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

دونالد ترامب

ترامب يطالب إيران بتسليم اليورانيوم المخصب حتى لو كان غير صالح للاستخدام

ترشيحاتنا

التكييف

حقيقة رفع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جانب من المؤتمر

رئيس الأركان الأمريكي: لا حاجة لدخول المجال الجوي الإيراني ضمن مضيق هرمز

أرشيفية

بعد وقف أوكرانيا لإطلاق النار.. تفاصيل مبادرة زيلينسكي لاختبار نوايا روسيا

بالصور

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد