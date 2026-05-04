شوبير: الأهلي يرحب باحتراف حمزة عبد الكريم حال وصول عرض من برشلونة

قال الإعلامي أحمد شوبير إن تألق المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم وتسجيله “هاتريك” مع فريقه في إسبانيا لاقى ردود فعل إيجابية داخل الأوساط الكروية هناك.

وأوضح شوبير فى تصريحات إذاعية "أن مستقبل اللاعب مع نادي برشلونة لم يُحسم بعد، خاصة أنه ما زال يخضع لفترة اختبار، مشيرًا إلى أن قرار التعاقد الرسمي لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد له أن الإدارة لا تمانع في احتراف اللاعب حال وصول عرض رسمي من برشلونة، دعمًا لمسيرته، ورغبة في أن يكون واجهة مشرفة لمصر وللنادي الأهلي في أحد أكبر أندية العالم، بما ينعكس إيجابًا على المنتخب الوطني.

واختتم شوبير حديثه بتصريح طريف، مؤكدًا أنه رغم انتمائه المدريدي، فقد يشجع برشلونة لأول مرة إذا نجح حمزة عبد الكريم في الانضمام للفريق الأول للنادي الكتالوني.