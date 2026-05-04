زمالك 2005 يواجه منتخب مصر مواليد 2009 وديًا غدا

أكد حازم إمام، مسؤول قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن النادي تلقى دعوة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم، لخوض فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 مباراة ودية أمام منتخب مصر مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأوضح إمام أن المباراة من المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب، والذي يسعى من خلاله الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل البطولة القارية.

وأشار إلى أن هذه المواجهة تأتي في إطار التعاون المستمر بين نادي الزمالك والمنتخبات الوطنية، مؤكدًا حرص النادي على دعم المنتخبات في مختلف المراحل السنية.