قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر.

طريقة عمل سلطة البنجر:

المكونات:

- 2 حبة بنجر (شمندر) متوسطة الحجم

- 1 حبة تفاح (يفضل أن تكون حلوة)

- 1/4 كوب جوز مفروم

- 1/4 كوب جبنة فيتا (اختياري)

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1/4 كوب بقدونس مفروم (للتزيين)

الطريقة لعمل سلطة البنجر

1. تحضير البنجر:

- اغسل البنجر جيدًا واغليه في ماء مغلي لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح طريًا.

- اتركه ليبرد، ثم قشره وقطعه إلى مكعبات.

2. تحضير التفاح:

- اغسل التفاح، ثم قطعه إلى مكعبات أو شرائح (يمكن ترك القشرة حسب الرغبة).

3. تحضير السلطة:

- في وعاء كبير، اخلط البنجر مع التفاح والجوز والجبنة فيتا (إذا كنت تستخدمها).

4. تحضير التتبيلة:

- في وعاء صغير، اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم أضف الملح والفلفل.

5. التقديم:

- صب التتبيلة فوق مكونات السلطة وامزجها جيدًا.

- زين السلطة بالبقدونس المفروم وقدّمها.