قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل سلطة البنجر.
طريقة عمل سلطة البنجر:
المكونات:
- 2 حبة بنجر (شمندر) متوسطة الحجم
- 1 حبة تفاح (يفضل أن تكون حلوة)
- 1/4 كوب جوز مفروم
- 1/4 كوب جبنة فيتا (اختياري)
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
- ملح وفلفل حسب الذوق
- 1/4 كوب بقدونس مفروم (للتزيين)
الطريقة لعمل سلطة البنجر
1. تحضير البنجر:
- اغسل البنجر جيدًا واغليه في ماء مغلي لمدة 30-40 دقيقة حتى يصبح طريًا.
- اتركه ليبرد، ثم قشره وقطعه إلى مكعبات.
2. تحضير التفاح:
- اغسل التفاح، ثم قطعه إلى مكعبات أو شرائح (يمكن ترك القشرة حسب الرغبة).
3. تحضير السلطة:
- في وعاء كبير، اخلط البنجر مع التفاح والجوز والجبنة فيتا (إذا كنت تستخدمها).
4. تحضير التتبيلة:
- في وعاء صغير، اخلط زيت الزيتون وعصير الليمون، ثم أضف الملح والفلفل.
5. التقديم:
- صب التتبيلة فوق مكونات السلطة وامزجها جيدًا.
- زين السلطة بالبقدونس المفروم وقدّمها.