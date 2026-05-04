طريقة عمل بيتزا خالية من الجلوتين.. صحية ولذيذة

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا خالية من الجلوتين، فهي من المعجنات التي يمكنك تطبيقها وتناولها دون القلق من زيادة الوزن.

مقادير بيتزا خالية من الجلوتين



● 1 كوب أرز

● ماء ساخن

● 2 بيض

● 2 ملعقة كبيرة زبادي يوناني

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● زعتر

● ملح

● فلفل

للتوبينج:

● مشروم حلقات

● بيبروني حلقات

● نساير دجاج

● طماطم جوليان

● بصل جوليان

● فلفل ألوان جوليان

● زيتون حلقات



طريقة تحضير بيتزا خالية من الجلوتين



ينقع الأرز في ماء ساخن ويترك ثم يصفى.

يوضع الأرز في الخلاط, بيض, زبادي يوناني, زيت زيتون, ملح, فلفل, زعتر للحصول على عجين البيتزا المطلوب.

في صينية يوضع الخليط السابق ويوضع على الوجه توبينج حسب الرغبة.

يوضع على الوجه بصل جوليان, طماطم جوليان, فلفل ألوان جوليان، مع مشروم حلقات/ بيبروني حلقات/ نساير دجاج.

توضع البيتزا في الفرن وتترك حتى تمام الطهي.

تقدم.