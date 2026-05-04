اليوم.. محافظ كفر الشيخ يدشن أكبر حملة للنظافة والتجميل

يشهد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ اليوم، إطلاق مبادرة موسعة للنظافة والتجميل، فى مختلف مراكز المحافظة، بمشاركة الكيانات الشبابية وجامعة كفر الشيخ، والأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف والتربية.

يحضر تدشين هذه الفعالية الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية.

كما يشارك في هذه الحملة مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من القطاعات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الحضاري، ودعم جهود التنمية المستدامة فى كافة مناطق المحافظة.