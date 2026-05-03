نائب محافظ كفر الشيخ يناقش رفع كفاءة المستشفى العام.. صور

تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وبحث رفع كفاءة مستشفى كفر الشيخ العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وفتحي يوسف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور حسين عبدالرازق مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير مستشفى كفرالشيخ العام ورفع كفاءتها، إلى جانب بحث التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل.

كما تناول وضع الحلول المناسبة لضمان تحسين جودة الخدمات الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة صحية لائقة لأهالي المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.