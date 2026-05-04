بيراميدز يتمسك بمحمود صابر بعد تألقه مع زد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي بيراميدز كان أعار اللاعب محمود صابر لصفوف زد ببداية الموسم الحالي.

وتابع الغندور خلال تصريحات لبرنامجه ستاد المحور، أن محمود صابر ظهر بشكل رائع مع فريق زد في الموسم الحالي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 6 ولفت الأنظار في الموسم الجاري.

واضاف الغندور، أن بيراميدز كان رفض وضع بند شراء في إعارة اللاعب صابر لـ زد.

واختتم الغندور، أن بيراميدز ينتظر عودة محمود صابر إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الحالي ويرفض بشكل قاطع التفريط في خدمات اللاعب وسيكون ضمن الركائز الأساسية في تشكيل السماوي.