10 لاعبين في بيراميدز مهددون بالغياب عن مباراة الحسم بالدوري

يواجه فريق بيراميدز أزمة محتملة قبل الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب تهديد عدد كبير من لاعبيه بالغياب عن مباراة الحسم أمام سموحة، حال حصولهم على بطاقات صفراء في اللقاء المقبل.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مايو، في الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع القمة.

ويضم الفريق 10 لاعبين مهددين بالإيقاف، يتصدرهم في الخط الهجومي الكونغولي فيستون ماييلي، ومحمود زلاكة، ومصطفى زيكو، ودودو الجباس، إلى جانب عناصر الوسط وليد الكرتي وحامد حمدان، وفي الدفاع علي جبر، أسامة جلال، ومحمد حمدي، بالإضافة إلى حارس المرمى أحمد الشناوي.

ويأمل الجهاز الفني لبيراميدز في تفادي أي غيابات مؤثرة قبل الجولة الأخيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث قد يكون لأي بطاقة صفراء تأثير مباشر على حظوظ الفريق في سباق التتويج.