جدول الدوري يشتعل قبل القمة.. بيراميدز يضغط والزمالك يتصدر مؤقتا

شهد جدول الدوري المصري الممتاز تغيرات مهمة بعد فوز بيراميدز على إنبي، وخسارة سيراميكا كليوباترا أمام المصري، ما أعاد ترتيب أوراق المنافسة قبل المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في القمة مؤقتًا وصراع مشتعل على الصدارة

واصل فريق الزمالك التواجد في صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف، بينما صعد بيراميدز إلى المركز الثاني بنفس الرصيد، ليواصل الضغط على القمة في سباق مشتعل.

الأهلي يتراجع وسيراميكا يتعثر

وجاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بعد خسارته مركز الصدارة، فيما تراجع سيراميكا كليوباترا إلى المركز الرابع برصيد 43 نقطة عقب هزيمته الأخيرة أمام المصري.

المصري وإنيي وسموحة في منتصف الجدول

وواصل المصري البورسعيدي تقدمه في جدول الترتيب، بينما جاء إنبي وسموحة في مراكز متأخرة نسبيًا مع استمرار المنافسة على تحسين المراكز.

القمة المرتقبة.. الأهلي والزمالك في اختبار ناري

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح الصدارة، وسط منافسة ثلاثية قوية بين الزمالك وبيراميدز والأهلي على لقب الدوري هذا الموسم.