مفاجأة في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري

أعلن المدير الفني ييس توروب عن تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة القمة اليوم ضمن منافسات مرحلة التتويج من بطولة الدوري.

وشهد التشكيل عودة إمام عاشور أساسيا للفريق بعد غياب عن التشكيل الأساسي أمام بيراميدز، بينما عاد الشحات للمشاركة أساسيا على حساب أحمد السيد زيزو.

وكانت الجولة الماضية شهدت تعثر الفريقين، إذ تعادل الزمالك سلبياً أمام إنبي، بينما خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي أثرت سلباً على فرص الفريق الأحمر في المنافسة على اللقب.

وعلى مستوى قائمة الفريقين، يستعيد الأهلي خدمات الثنائي محمد الشناوي وحسين الشحات بعد انتهاء الإيقاف، فيما يغيب محمد هاني بسبب تراكم الإنذارات، إلى جانب استمرار غياب يوسف بلعمري وكريم فؤاد للإصابة، وغياب ياسر إبراهيم لنفس السبب.

في المقابل، يستعيد الزمالك مدافعه محمد إسماعيل بعد انتهاء الإيقاف، بينما يغيب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، من بينهم أحمد حمدي لأسباب إدارية تتعلق بتجديد عقده، بالإضافة إلى بارون أوشينج وسيف جعفر ومحمود الشناوي ومحمد صبحي لأسباب فنية، إلى جانب غياب عمرو ناصر للإصابة، ومحمود جهاد وأحمد حسام لعدم الجاهزية.

