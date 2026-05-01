أشرف بن شرقي يحسم القمة بهدف ثالث في شباك الزمالك

نجح أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثالث لفريق الأهلي في مرمي الزمالك في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعد تمريرة مميزة من جانب إمام عاشور.

أهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء للاهلي أمام الزمالك في الدقيقة 68 بعدما ارتطمت بكرته بالقائم.

وأهدر حسام عبد المجيد في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد تصدي مصطفي شوبير لها.

احتسب حكم مباراة القمة ركلة جزاء لصالح محمود بنتايج في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد عرقلة من هادي رياض تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة بعدما سددها حسام عبد المجيد في الزاوية اليمنى .



انتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأهلي على الزمالك بهدفين نظيفين عن طريق حسين الشحات واشرف بن شرقي في القمة 132.

ونجح حسين الشحات لاعب الأهلي في إحراز هدف الأهلي الثاني في مرمي الزمالك في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

ونجح أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في إحراز الهدف الأول للقلعة الحمراء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء بعد عرضية من طاهر محمد طاهر.

ومرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك دون أهداف، وكاد الفارس الأبيض أن يتقدم عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة 4 من عمر اللقاء بعد تسديدة مميزة اعتلت مرمي مصطفي شوبير.