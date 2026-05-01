بعد تسجيله في شباك الزمالك.. حسين الشحات يصل للهدف رقم 100 في مشواره

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة على الزمالك، في القمة رقم 132، وسط تألق لافت من الثنائي أشرف بن شرقي وحسين الشحات.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق بن شرقي بعد عرضية متقنة من طاهر محمد طاهر، قبل أن يضيف الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 30، ليصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته الكروية.

بداية حذرة وفرص ضائعة للزمالك

شهدت الدقائق الأولى تحفظًا من الفريقين، رغم ضغط الأهلي المبكر، وكاد الزمالك أن يفتتح التسجيل مبكرًا عبر عدي الدباغ في الدقيقة 4، لكن تسديدته مرت أعلى مرمى مصطفى شوبير، كما أهدر ناصر منسي فرصة أخرى في الدقيقة 14.

الأهلي يفرض سيطرته.. وفاعلية هجومية تحسم الشوط الأول

بعد ربع ساعة متكافئة، فرض الأهلي أفضليته تدريجيًا، مستغلًا التحركات الهجومية السريعة، لينجح في ترجمة سيطرته إلى هدفين منحاه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

تشكيل الأهلي في القمة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: ياسين مرعي – هادي رياض – أحمد رمضان بيكهام – أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أشرف بن شرقي

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل

الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد

الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

صراع القمة يشتعل في جدول الدوري

يدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول الدوري برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة في سباق حسم اللقب.