برلماني : قرارات الرئيس في عيد العمال تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم استقرار سوق العمل

أكد النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تمثل نقلة مهمة في دعم منظومة العمل في مصر، وتعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وأوضح منصور أن التوسع في دعم العمالة غير المنتظمة من خلال المنح الاستثنائية يعكس رؤية واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إمام منصور، إلى أن القرارات المتعلقة بإعفاء العمال من بعض رسوم شهادات المهارة وتراخيص المزاولة تسهم في دمج المزيد من العمال داخل الاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم حقوقًا قانونية وتأمينية مستقرة، ويعزز من استقرار سوق العمل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الاهتمام برفع تعويضات حوادث العمل يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العاملين وتدعم استقرار أسرهم.

كما أشاد النائب إمام منصور بإطلاق منصة سوق العمل، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تطوير آليات التشغيل وربط احتياجات السوق بالمهارات المتاحة، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد أن هذه القرارات تمثل دعمًا مباشرًا لخطط التنمية الشاملة، وتسهم في بناء منظومة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.