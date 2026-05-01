الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الاتحاد الإيراني: سُمح لي بدخول كندا لكنني اخترت العودة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة أن مهدي تاج رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم قال إن المسؤولين الكنديين سمحوا له بدخول البلاد لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لكن الوفد الإيراني اختار عدم دخول البلاد بعد انتظار دام ثلاث ساعات واستجوابه في مطار تورونتو.

وقال تاج، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني، إن سلطات الهجرة الكندية استجوبته بشأن علاقته بالحرس الثوري، لكن سُمح له في النهاية بدخول البلاد لحضور اجتماع الفيفا الذي يسبق كأس العالم في فانكوفر.

وقالت السلطات الكندية إن أعضاء الحرس الثوري الإيراني ممنوعون من دخول البلاد، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم اعتبارا من 11 يونيو إلى 19 يوليو  المقبلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية عن تاج قوله "كنا جميعا نحمل تأشيرات دخول بل وتم فحص أوراقنا في تركيا. أخبرونا أن لديهم أسئلة لنا وسألونا عما اذا كنا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني".

"أخبرناهم أن هناك 90 مليون عضو في الحرس الثوري في إيران. قالوا إننا لا نسمح بدخول أشخاص من هذه المنظمة. قالوا إن هذه هي قوانين بلدنا.

"بعد فترة، قالوا ان بإمكانكم الدخول لكننا قررنا العودة للبلاد. لم يرحلونا وقررنا العودة بأنفسنا... أخبرت الكنديين أنكم احتجزتم الوفد الإيراني في المطار لمدة ثلاث ساعات، وجعلتمونا ننتظر دون سبب".

وقال تاج إن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عرض إرسال طائرة لنقل الوفد الإيراني إلى كندا بعد عودتهم إلى تركيا، لكنهم رفضوا.

وأضاف "قلت للأمين العام للفيفا (ماتياس جرافستروم) إنكم تخافون من أمريكا وأنكم تقولون 'أجل سيدي' لأي شيء يقولونه".

