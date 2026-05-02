8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات عسكرية كبرى بقيمة 8.6 مليار دولار لإسرائيل وقطر والكويت والإمارات.
ووفق وكالة بلومبرج ؛ فقد وافقت الخارجية الأمريكية على مبيعات بقيمة 4.01 مليار دولار لنظام دفاع صواريخ باتريوت إلى قطر.
كما سيحصل الجيش القطري على ذخائر APKWS بقيمة 992 مليون دولار .
وشملت الصفقة أيضا بيع نظام قيادة معركة متكامل إلى الكويت بقيمة 2.5 مليار دولار.
وستحصل دولة الاحتلال على ذخائر APKWS بقيمة 992 مليون دولار.
ووافقت كذلك الخارجية الأمريكية على بيع ذخائر APKWS إلى الإمارات بقيمة 147 مليون دولار .