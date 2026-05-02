وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء اليوم

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة، حيث إنه من المتوقع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى ومناطق من شمال ووسط الصعيد، وذلك خلال اليوم السبت الموافق 2 مايو الجارى.



وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه استناداً إلى التقارير الصادرة من المنظومة التابعة للوزارة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الرياح المثيرة للرمال والأتربة سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء، ويتوقع التحسن التدريجي خلال يوم الأحد الموافق 3 مايو الجارى.

وأكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تتابع جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعية.

وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الارضي 0220532502.