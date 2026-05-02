الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر سعر للذهب عيار 21 في الصاغة اليوم السبت 2-5-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في تعاملات صباح اليوم السبت 2-5-2026؛ على مختلف محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً مع مستهل تعاملات اليوم السبت 2-5-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية بدون تغير.

سعر الذهب اليوم

وتنفس الذهب الصعداء مؤقتًا مع أول تعاملات اليوم بعد تذبذب طفيف سجلته التعاملات المسائية أمس الجمعة.

سعر الذهب

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب في منتصف التعاملات لحالة من الحراك غير المستقر حيث ارتفع مقدار 70 جنيها في المتوسط منذ الساعات الأولى للتداولات المسائية، غير أنه فقد 10 جنيهات في انتصاف تلك المعاملات.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر الجرام في آخر تحديث له 6980 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولًا 5982 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب  55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4646 دولار للشراء و 4645 دولار للبيع.

سعر الذهب

مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

  •  معدل سعر الفائدة عالميًا: حيث يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.
  •  أسعار النفط عالميًا: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
  • كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب: حيث تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.
سعر الذهب اليوم أقل سعر ذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

