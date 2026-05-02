قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع شقيقة عروس وإصابة العريس في انقلاب سيارة زفاف في البحيرة

محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهد مركز إدكو بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تشارك في موكب عرس زفاف على الطريق الدولي الساحلي، مما أسفر عن وفاة شقيقة العروس، وإصابة العريس وقائد السيارة بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إدكو المركزي.

وتعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، في المسافة الواقعة بعد منطقة الكافيتريات باتجاه الإسكندرية - إدكو. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد 3 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث لنقل الضحايا، وبالانتقال والفحص، تبين أن السيارة كانت ضمن "زفة عروس"، وأسفر الحادث عن وفاة رنا أيمن توتو، تبلغ من العمر 25 عامًا “شقيقة العروس”، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها استقبال مستشفى إدكو العام متأثرة بإصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف حاد بالمخ.

كما استقبل المستشفى كلًا من:محمد شعبان علي قشيوط، يبلغ من العمر 28 عامًا “العريس”، مصابًا بكسر في الساق اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، ومحي عبده عربي، يبلغ من العمر 33 عامًا “سائق السيارة”، مصابًا بكسر في الكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى إدكو المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للوقوف على ملابسات الواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة مركز ادكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

