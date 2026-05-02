مصطفى يونس: الأهلي استعاد روحه أمام الزمالك.. والخطيب “رفيق العمر"

أكد مصطفى يونس أن عودة الروح أهم مكاسب الأهلي بعد الفوز على الزمالك، مشيدًا برئيس النادي محمود الخطيب الذي قدم الكثير للقلعة الحمراء كلاعب وإداري حتى وصوله لمنصب الرئيس.

وقال مصطفى يونس عبر مودرن سبورت: علاقتي بالكابتن محمود الخطيب كبيرة وغير طبيعية، فهو رفيق العمر، ورغم أنني لا أتواصل معه، فأنه نجم كبير، وما يحدث في الشارع المصري أو السوشيال ميديا غير جيد.

وأضاف: الهجوم الذي يتعرض له الهجوم على الخطيب أو حسن شحاتة غير جيد على الإطلاق.

وأشار إلى أن معتمد جمال أخطأ في الدفع بـ خوان بيزيرا في الجبهة اليسرى، والأهلي كان يضغط عليه بقوة في أي مكان.

وتابع: لاعبو الزمالك لم يكونوا في قمة تركيزهم خلال اللقاء، وناصر منسي سنحت له فرصة في بداية المباراة ضاعت منه بغرابة شديدة، ولو سُجلت لاختلفت النتيجة تمامًا.

وأكمل: الأهلي لعب بروح، واستغل أنصاف الفرص للتسجيل، وجمهور الأهلي له دور كبير في الانتصار اليوم بكل تأكيد. ولابد أن أهنئ جماهير القطبين على الروح العالية والدعم المستمر للناديين في الملعب. وصورة التيفو اليوم تمثل الانتماء والروح والحماس للنادي الأهلي، وصالح سليم هو من عرفنا الأهلي وقيمته الكبيرة.