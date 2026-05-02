جمال حمزة : مصير الزمالك ما زال في يديه والجميع ينتظر نتائج الأبيض

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن مواجهة القمة مع الأهلي دائمًا خارج التوقعات بالفعل، والجميع كان يرى أن الفريق الأحمر يعيش في حالة سيئة.

وقال جمال حمزة عبر مودرن سبورتس: هناك فرق كواليتي كبير بين لاعبي القطبين، ويجب أن نتحدث أنه طالما هذا مستوى اللاعبين، فأين كانوا طوال الموسم الجاري، ويبدو أنهم كانوا لا يريدون تحقيق الفوز، لكن اليوم كان التركيز واحد فقط هو تحقيق الانتصار فقط على الزمالك.

وأضاف: الأهلي دائمًا كان يمتلك عامل التوفيق، لكن الفترة الاخيرة كان غير موفق، لان كل لاعب كان يفكر في أهداف شخصية، ولم يكن هناك تفكير جماعي، لكن الأمور كانت مختلفة تمامًا اليوم.

وتابع: الزمالك كان يواجه فريق كبير، وكان الله في عون معتمد جمال، والـ11 لاعب الموجودين بعضهم كان يلعب في غير مركزه، مثل محمد إسماعيل ومحمد شحاتة وفتوح وعدي الدباغ.

وأكمل: الأهلي أغلق المساحات والزمالك واجه صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى الفريق الأحمر.

وأشاد جمال حمزة، بجمهور نادي الزمالك وتشجعيهم للاعبين على مدار شوطي اللقاء رغم الخسارة، مؤكدا أنهم قاموا بعمل ملحمة هذا الموسم، وساهموا في الوصول بالفريق لهذه المرحلة الحاسمة والمنافسة بقوة على بطولتي الدوري وبطولة الكونفدرالية.

وشدد على أن الجماهير يعرفون جيدا إمكانيات اللاعبين وأنهم لا يقصروا على الإطلاق، لذلك لديهم الحرص الشديد على الدعم والمساندة في ظل تلك الظروف الصعبة، موجهًا لهم التحية وفي نفس الوقت الاعتذار على نتيجة المباراة والخسارة الكبيرة أمام الأهلي.

وأوضح: الزمالك خسر الديربي أمام الأهلي بنتيجة كبيرة، ولكن الفريق الأبيض لازال هو المتصدر، ومصيره في يديه، والجميع ينتظر نتائجه، والزمالك حتى الآن هو المتحكم في الأمور.