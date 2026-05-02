قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا توافق على مرافقة أسطولها التجاري في بحر البلطيق بقوات بحرية
عماد النحاس: أسعى لـ ختام موسم الدوري بشكل يليق بالمصري
هل تأخير صلاة الفجر في ذي القعدة يضيق الرزق؟.. احذر 27 عقوبة
تغلق كل شر.. علي جمعة: 3 أعمال تفتح لك أبواب الغفران والخير
أمير هشام يشيد بتألق بيكهام وشوبير مع الأهلي في مواجهة الزمالك
مواعيد مباريات اليوم السبت 2-5-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما.. دار الإفتاء ترد
مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 مايو 2026 في القاهرة والمحافظات
أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم السبت 2-5-2026 وصل كام؟
هل الدعاء بعد شرب ماء زمزم مستجاب؟.. اعرف فضله وأسرار استجابة الدعاء
تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط
مصطفى يونس: الأهلي استعاد روحه أمام الزمالك.. والخطيب “رفيق العمر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

قيلولة 20 دقيقة.. هل يمكن أن تغيّر يومك بالكامل؟
أسماء عبد الحفيظ

في عالم سريع ومليء بالضغوط، أصبحت القيلولة القصيرة ترفًا لدى البعض، بينما يراها آخرون سرًا خفيًا لاستعادة النشاط. المفاجأة أن دراسات حديثة تشير إلى أن مجرد 20 دقيقة من النوم الخفيف قد تكون كفيلة بإعادة شحن جسمك وعقلك بالكامل، لكن كيف يحدث ذلك؟ وهل كل قيلولة مفيدة؟

ماذا يحدث لجسمك خلال 20 دقيقة؟

القيلولة القصيرة من 10 إلى 20 دقيقة تدخل الجسم في مرحلة النوم الخفيف، وهي المرحلة التي تمنحك راحة سريعة دون أن تصل إلى النوم العميق.

خلال هذه الدقائق:

  • ينخفض معدل التوتر
  • يهدأ نشاط الدماغ المفرط
  • تتحسن قدرة التركيز
  • يبدأ الجسم في استعادة طاقته

والأهم: تستيقظ دون الشعور بالخمول.

فوائد مذهلة قد لا تتوقعها

زيادة التركيز والانتباه

بعد قيلولة قصيرة، يصبح الدماغ أكثر قدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرارات.

 تحسين المزاج

تقل مستويات التوتر والقلق، ويشعر الشخص براحة نفسية واضحة.

 تعزيز الذاكرة

القيلولة تساعد الدماغ على ترتيب المعلومات، ما يحسن التذكر.

 رفع الطاقة

بدلًا من القهوة، قد تمنحك القيلولة دفعة طبيعية من النشاط.

لماذا 20 دقيقة تحديدًا؟

لأنها المدة المثالية التي:

تمنحك الراحة
تمنع الدخول في النوم العميق
تجنبك الشعور بالدوخة بعد الاستيقاظ

النوم لفترة أطول 30–60 دقيقة قد يجعلك تستيقظ متعبًا، وهي الحالة المعروفة بـ خمول ما بعد النوم.

متى تكون القيلولة مضرة؟

ليست كل قيلولة مفيدة، فقد تأتي بنتائج عكسية إذا:

  • كانت متأخرة بعد المغرب
  • استمرت لفترة طويلة
  • أثرت على نوم الليل

في هذه الحالة، قد تسبب اضطراب النوم بدلًا من تحسينه.

رأي الخبراء

يرى مختصون في الصحة وبالأخص الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد،  أن القيلولة القصيرة أصبحت أداة فعالة لتحسين الأداء الذهني، خاصة في ظل ضغوط العمل والحياة اليومية.

كما أن بعض الشركات العالمية بدأت تشجع الموظفين على أخذ قيلولة سريعة لزيادة الإنتاجية.

كيف تحصل على قيلولة مثالية؟

  • اختر وقتًا بين 1 و3 ظهرًا
  • اجعل المكان هادئًا ومظلمًا نسبيًا
  • اضبط منبهًا على 20 دقيقة
  • تجنب استخدام الهاتف قبل النوم
بالصور

