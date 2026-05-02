أمير هشام يشيد بتألق بيكهام وشوبير مع الأهلي في مواجهة الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي قدم مستوى مميز في لقاء الزمالك، وكذلك مصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر الذي تصدى لركلة جزاء من حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأبيض.

وقال أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورت عبر شاشة modern mti : مصطفى شوبير أنقذ الأهلي في وقت هام، بعدما حافظ للفريق على تقدمه بهدفين نظيفين، وكذلك هادي رياض المدافع المميز الذي قدم مستوى رائع خلال الـ90 دقيقة.

وأضاف: ياسين مرعي رغم بعض الهفوات، لكنه اليوم كان جيدًا أمام الزمالك، وكذلك مروان عطية أحد نجوم المباراة، وإمام عاشور بدأ يعود بشكل تدريجي لمستواه.

وأكمل: طاهر محمد طاهر أيضا كان مميزا وصنع هدفا لـ بن شرقي، من كرة عرضية رائعة.

وتابع: هذا هو مستوى الأهلي الطبيعي بعيدا عن الموسم الحالي الذي شهد العديد من الاخفاقات، والانتصار أحيى آمال الأهلي على أقل تقدير في الوصول لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: الأهلي يتبقى له مواجهتين أمام إنبي والمصري، بينما الزمالك سيواجه سموحة وسيراميكا كليوباترا في الجولتين الأخيرتين، فيما يواجه بيراميدز مواجهتين أمام سيراميكا وسموحة، والدوري على صفيح ساخن.

وأشار إلى أن الدوري المصري الموسم الحالي يعتبر من أقوى المواسم في تاريخ البطولة.