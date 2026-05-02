ياسمين الخطيب: تالت الدوري ومرزوعين 3 من بيراميدز..وليهم عين يحفلوا

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب على فوز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة الأخيرة، من خلال منشور لها على منصة “إكس”، حمل انتقادًا ساخرًا للحديث عن الاحتفال بالنتيجة.

وكتبت ياسمين الخطيب في تعليقها: “تالت الدوري، ومرزوعين من يومين 3 من بيراميدز، وليهم عين يحفلوا! الزمالك أول الدوري يالاه”.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.