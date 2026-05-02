طريقة عمل الخشاف.. مشروب طبيعي بطعم غني وفوائد صحية متعددة

الخشاف من أشهر المشروبات الشرقية، يساعد على الترطيب ويعطي طاقة سريعة للجسم بفضل الفواكه المجففة

المكونات الأساسية للخشاف

2 كوب قمر الدين أو عصير مشمش مركز

½ كوب مشمش مجفف أو قراصيا حسب الرغبة

½ كوب تين مجفف

¼ كوب زبيب

2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور

2 ملعقة كبيرة لوز أو مكسرات اختياري

3–4 ملاعق سكر حسب الرغبة

2 كوب ماء

ماء زهر أو ماء ورد اختياري لإضافة نكهة

طريقة التحضير بخطوات الشيف حفصة أحمد

1. تجهيز الفواكه المجففة

انقعي المشمش والتين والزبيب في ماء دافئ لمدة 2–3 ساعات (أو ليلة كاملة لو حابة طعم أغنى).

هذه الخطوة تجعل الخشاف طري ولذيذ وسهل الأكل.

2. تحضير القاعدة

في وعاء، ذوّبي قمر الدين في الماء مع التقليب الجيد حتى يصبح عصيرًا ثقيل القوام.

أضيفي السكر حسب الرغبة وقلّبي حتى يذوب تمامًا.

3. إضافة الفواكه

أضيفي الفواكه المنقوعة إلى خليط قمر الدين.

ثم أضيفي الزبيب وجوز الهند والمكسرات.

4. التبريد والتقديم

ضعي الخشاف في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

يُقدم باردًا ويمكن تزيينه بالمكسرات أو جوز الهند على الوجه.

نصائح لنجاح الخشاف

لا تكثري من السكر لأن الفواكه المجففة حلوة طبيعيًا.

يمكن استبدال قمر الدين بعصير برتقال طبيعي أو مشمش طازج.

كلما طالت مدة النقع، أصبح الطعم أعمق وأغنى.

فوائد الخشاف