طريقة عمل الخشاف.. مشروب طبيعي بطعم غني وفوائد صحية متعددة

الخشاف من أشهر المشروبات الشرقية، يساعد على الترطيب ويعطي طاقة سريعة للجسم بفضل الفواكه المجففة
المكونات الأساسية للخشاف
- 2 كوب قمر الدين أو عصير مشمش مركز
- ½ كوب مشمش مجفف أو قراصيا حسب الرغبة
- ½ كوب تين مجفف
- ¼ كوب زبيب
- 2 ملعقة كبيرة جوز هند مبشور
- 2 ملعقة كبيرة لوز أو مكسرات اختياري
- 3–4 ملاعق سكر حسب الرغبة
- 2 كوب ماء
- ماء زهر أو ماء ورد اختياري لإضافة نكهة
طريقة التحضير بخطوات الشيف حفصة أحمد
1. تجهيز الفواكه المجففة
- انقعي المشمش والتين والزبيب في ماء دافئ لمدة 2–3 ساعات (أو ليلة كاملة لو حابة طعم أغنى).
- هذه الخطوة تجعل الخشاف طري ولذيذ وسهل الأكل.
2. تحضير القاعدة
- في وعاء، ذوّبي قمر الدين في الماء مع التقليب الجيد حتى يصبح عصيرًا ثقيل القوام.
- أضيفي السكر حسب الرغبة وقلّبي حتى يذوب تمامًا.
3. إضافة الفواكه
- أضيفي الفواكه المنقوعة إلى خليط قمر الدين.
- ثم أضيفي الزبيب وجوز الهند والمكسرات.
4. التبريد والتقديم
- ضعي الخشاف في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- يُقدم باردًا ويمكن تزيينه بالمكسرات أو جوز الهند على الوجه.
نصائح لنجاح الخشاف
- لا تكثري من السكر لأن الفواكه المجففة حلوة طبيعيًا.
- يمكن استبدال قمر الدين بعصير برتقال طبيعي أو مشمش طازج.
- كلما طالت مدة النقع، أصبح الطعم أعمق وأغنى.
فوائد الخشاف
- يمنح طاقة سريعة بعد الصيام
- غني بالألياف التي تساعد على الهضم
- يعوض الجسم عن السوائل المفقودة
- يحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والحديد