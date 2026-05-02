رغم إجازة البنوك.. هل تغير سعر الدولار في السوق الرسمي؟

استقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم السبت 2-5-2026 على مستوي السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية دون تغيير .

تحركات الدولار

قبل اغلاق العمل في البنوك أمس ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 25 جنيهًا علي الأقل في يوم واحد.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل سعر الدولار في آخر تحديث له 53.5 جنيهًا في المتوسط.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 53.55 جنيها للشراء و 53.68 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي .

وسجل ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.52 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الاسلامي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.57 جنيها للشراء و 53.67 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، التنمية الصناعية، ميد بنك،المصرف المتحد، سايب، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، HSBC".

تحركات ضبط السياسيات المالية

استعرض البنك المركزي المصري التداعيات والمخاطر التي تواجهة منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهنة وما تلاه من تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وعرض البنك المركزي خلال المشاركة بفعاليات المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر فيديو كونفرانس؛ أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط.