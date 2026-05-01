متوسط سعر الدولار في مصر خلال أسبوع

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، من 52.67 جنيه لتسجل الآن 53.61 جنيه بزيادة 95 قرشا خلال أسبوع.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الأول من مايو 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الجمعة 1-5-2026

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

53.67 جنيه للشراء

53.77 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك HSBC لنحو:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد نحو :

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الأهلى الكويتي لنحو:

53.57 جنيه للشراء

53.67 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

53.56 جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

53.55جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.55جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

53.55جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

53.55جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

53.55جنيه للشراء

53.65 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك تنمية الصادرات نحو:

53.53 جنيه للشراء

53.63 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

53.52 جنيه للشراء

53.62 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

53.47 جنيه للشراء

53.57 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم نحو :

53.55جنيه للشراء

53.69 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة

53.67جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الجمعة

53.57جنيه

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الجمعة

53.61جنيه.