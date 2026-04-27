أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

صعدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل التعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الإثنين 27-4-2026

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي لنحو:

52.70 جنيه للشراء

52.80 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

52.69 جنيه للشراء

52.79 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

52.68 جنيه للشراء

52.78 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو:

52.65 جنيه للشراء

52.75 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري لنحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي لنحو:

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد ليسجل نحو :

52.63 جنيه للشراء

52.73 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول ليسجل:

52.60 جنيه للشراء

52.70 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي لنحو:

52.53 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو:

52.53 جنيه للشراء

52.63 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الإثنين لنحو :

52.63 جنيه للشراء

52.77 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف العربي نحو:

51.96 جنيه للشراء

52.06 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

52.70 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

52.06 جنيه

متوسط سعر بيع الدولار اليوم الإثنين

52.67 جنيه.