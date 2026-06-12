تراجع ملحوظ في بأسعار الطماطم.. مفاجأة للمواطنين

تشهد أسعار الطماطم خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة عما كانت عليها قبل عيد الأضحى وبعد العيد، وأن الارتفاعات السابقة كانت بسبب فارق العروات.

وأكد المهندس حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أن التراجع الملحوظ في أسعار الطماطم وعدد من المحاصيل الزراعية يرجع إلى زيادة الإنتاج ووفرة المعروض داخل الأسواق، موضحاً أن الارتفاعات السعرية التي شهدتها بعض الأصناف خلال الأشهر الماضية كانت نتيجة التغيرات الجوية وبعض الآفات الزراعية التي أثرت على العروة الشتوية.

الطماطم

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الأسواق تشهد حالياً "مزيداً من الإنتاج" و"وفرة كبيرة جداً في المنتجات"، مشيراً إلى أن الشعبة كانت قد توقعت قبل عيد الأضحى حدوث هذا الانخفاض، مضيفاً: "الحمد لله توقعاتنا جت على أرض الواقع".

الطماطم

وأوضح أن أصنافاً مثل الطماطم والبطيخ والعنب، التي أثير حولها الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، أصبحت الآن متاحة بكميات كبيرة وفي متناول المواطنين.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة أن جميع الفواكه الصيفية تقريباً أصبحت متوفرة داخل أسواق الجملة والتجزئة، قائلاً: "بنبشر أهالينا وبنبشر السادة المواطنين إن إحنا عندنا كل الفواكه الصيفية المتنوعة موجودة بكثرة داخل أسواق الجملة وداخل أسواق التجزئة ولدى كل مواطن بأسعار مناسبة لكل مواطن مصري".

الطماطم

وأوضح أن الطماطم تراجعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و60% مقارنة بالفترة السابقة، فيما انخفضت أسعار بعض أصناف الخضروات الأخرى بنسبة تتراوح بين 30 و40%، إلى جانب تراجع كبير في أسعار الفواكه.

وحول توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار النجيب إلى أن السوق مرشح للاستمرار في حالة الاستقرار الحالية مع دخول مواسم إنتاج جديدة، مؤكداً أن العامل الأكثر تأثيراً في الإنتاج الزراعي خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بالحالة الجوية، قائلاً: "الحالة الجوية هي الأساس في الإنتاج الزراعي"، معرباً عن أمله في ألا تتأثر العروات الجديدة بموجات الحرارة المرتفعة.

كما رد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على سؤال حول ما إذا كانت أسعار الطماطم الحالية، التي تسجل نحو 15 جنيهًا للكيلوجرام بعد أن وصلت سابقًا إلى 70 جنيهًا، ستستمر عند هذا المستوى أم أن هذا الاستقرار مؤقت.

الارتفاعات الجديدة





وقال إن أسعار العديد من السلع تعتمد على آليات العرض والطلب، موضحًا أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم يكون مؤقتًا وتحدث ثلاث مرات سنويًا خلال فترات تُعرف بـ«فاصل العروات»، وهي الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، أي الزيادة لن تكون إلا في فاصل العروات.

وأضاف أن السعر الحالي للطماطم يقل عن 15 جنيهًا للكيلوجرام، مؤكدًا أن هذه المستويات السعرية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة.