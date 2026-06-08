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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيلو الطماطم ينخفض 55 جنيها.. الزراعة تحدد موعد الارتفاعات الجديدة

الطماطم
الطماطم
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الأخيرة الانخفاضات الكبيرة في أسعار الطماطم، بعد أن كانت قد سجلت في بعض المناطق نحو 50 إلى 70 جنيهًا، ثم انخفضت لتسجل حاليًا نحو 15 جنيهًا.

ويطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأسعار مستقرة لفترة من الوقت أم أنها ستعاود الارتفاع مجددًا.

الطماطم
الطماطم

رد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على سؤال حول ما إذا كانت أسعار الطماطم الحالية، التي تسجل نحو 15 جنيهًا للكيلوجرام بعد أن وصلت سابقًا إلى 70 جنيهًا، ستستمر عند هذا المستوى أم أن هذا الاستقرار مؤقت.

الارتفاعات الجديدة

 

وقال إن أسعار العديد من السلع تعتمد على آليات العرض والطلب، موضحًا أن الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم يكون مؤقتًا وتحدث  ثلاث مرات سنويًا خلال فترات تُعرف بـ«فاصل العروات»، وهي الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية، أي الزيادة لن تكون إلا في فاصل العروات.

الطماطم
الطماطم

وأضاف أن السعر الحالي للطماطم يقل عن 15 جنيهًا للكيلوجرام، مؤكدًا أن هذه المستويات السعرية مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة.

كما أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن هناك انخفاض في أسعار الخضروات الإستراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والبصل.

الطماطم
الطماطم

وقال حاتم النجيب في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "هناك مؤشرات لانخفاض أسعار الطماطم في الأسواق ودخلنا موسم الصيف وهناك زيادة في المعروض".


وتابع حاتم النجيب: "هناك أصناف بها انخفاضات في الأسعار“، مضيفا: ”كل المنتجات الزراعية متوفرة ونحن مقبلين على موسم صيفي وسوف يكون هناك زيادة في المعروض".

وأكمل حاتم النجيب: "لدينا ثبات في أسعار البصل والبطاطس"، مضيفا: "الفجوة بين انتهاء موسم وبداية موسم أدت إلى تأثر أسعار الخضروات والفاكهة".

ولفت حاتم النجيب: "هناك انخفاضات في أسعار الطماطم ووصل سعر الكيلو من 20 لـ 25 جنيه"، مضيفا: "سعر الليمون يتراجع في الوقت الحالي وفي الطبيعي يكون هناك زيادة في أسعار الليمون في هذه الفترة من كل عام ". 
 

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق


على جانب آخر، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية ومنافذ تداول السلع الأساسية، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات والمواصفات القياسية المعتمدة.

وأشار الوزير إلى أن الحملات الرقابية تستهدف أيضًا التأكد من انتظام صرف الحصص التموينية للمواطنين وفق الضوابط المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

حماية منظومة الدعم وضمان وصولها للمستحقين


وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعمل على الحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، إلى جانب تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية.

وأكد أن مفتشي التموين يمثلون خط الدفاع الأول في حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم الكوادر الرقابية المتميزة وتشجيع النماذج الناجحة التي تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق.

خطة مستمرة لتحقيق التوازن السعري


وتعكس خطوات وزارة التموين توجهًا مستمرًا نحو زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين ومواجهة أي موجات ارتفاع في الأسعار، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة وأسعار مناسبة للمستهلكين.

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